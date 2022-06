Bei einer Sturmwarnungsfahrt rettete die Wasserrettung Faaker See heute eine Schülergruppe und zwei weitere Personen, die mit ihren Kajaks unterwegs waren. Alle konnten unversehrt ans Ufer gebracht werden.

VILLACH. Heute am Nachmittag geriet eine Schülergruppe mit zwölf Kindern in Seenot. Die Jugendlichen waren mit ihren Kajaks unterwegs, als sie vom Wetter überrascht wurden und sich nicht mehr fortbewegen konnten. Die Wasserrettung Faak am See fuhr mit einem Einsatzboot aus und brachte die Gruppe sicher in das Strandbad Egg. Im Zuge einer Kontrollfahrt brachte das Wasserrettungs-Team auch zwei weitere Kajak-Fahrer sicher ans Ufer.