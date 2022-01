Seit wenigen Wochen findet in der neuen VS Landskron der Unterricht statt. Das neue Konzept überzeugt mit offenen Räumen und hochwertigen, hellen Materialien.

VILLACH-LANDSKRON. Die Monate des Lernens im Container sind Geschichte – auch wenn die Kinder diese Zeit als durchaus aufregend und spannend empfunden haben. Wie sieht der Alltag in der neuen Schule aus? „In der Früh gehen die Kinder gleich in die neue Garderobe im Erdgeschoss und ziehen sich um. Früher gab es jeweils vor der Klasse eine Garderobe, jetzt sind wir eine „Patschenschule“ und der Dreck wird nicht mehr herumgetragen. Dann nehmen sich viele eines der Bücher aus den offenen Regalen, „schmeißen“ sich auf die FatBoys (Anm.: riesige Pölster) und machen es sich gemütlich“, erzählt Direktorin Barbara Schwarzl. Von Juli 2020 bis Dezember 2021 wurde die Volksschule um 9,1 Millionen Euro generalsaniert und umgebaut. „Wir durften beim Konzept viel mitreden“, so Schwarzl und erklärt: „Wir arbeiten sehr viel mit dem offenen Lernen – dafür gibt es Experimente oder wir nützen die große Bibliothek.“

Hell und offen

Was sehr zum Wohlfühlfaktor in der Schule beiträgt, ist die Helligkeit. Große Glasfronten, Dachfenster und eine offene Bauweise machen einen Bezug zu den anderen Geschossen und damit zur gesamten Schule immer möglich. Man sieht in jede Klasse – und umgekehrt auch hinaus. Somit können die Kinder auch vor der Klasse lernen. „In der Mitte gibt es die Lernlandschaft mit Lernnischen, rund herum sind die Klassen angesiedelt“, erklärt Schulamtsleiter Thomas Schönfelder.

CO2-Messer

Auch gibt es einen CO2-Messer, sobald dieser auf Rot geht, wird gelüftet. Der Geräuschepegel in der Schule ist – trotz der Offenheit – angenehm leise. Schönfelder: „Es gibt überall Akustikwände, das macht sehr viel aus.“ Den 201 Schülern steht auch eine Terrasse als Outdoor-Lernbereich zur Verfügung. Die Klassenräume lassen digitales Lernen zu – trotzdem gibt es immer noch eine normale Tafel mit Kreide. „Das ist sehr wichtig für Volksschulkinder“, betont Schönfelder. Aktuell hat die VS Landskron neun Klassen, das Gebäude wurde in Hinblick auf den steigenden Bedarf bereits für 13 Klassen konzipiert. Die Schuloffensive geht weiter. „Die VS Auen wird das nächste Projekt, es wird eine tolle Sache werden. Bis wir damit starten dauert es aber noch eine Zeit.“