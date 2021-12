Zu einem weiteren Feuerwehreinsatz kam es am Sonntag in Villach. Diesmal in der Ringmauergasse. Es gab auch einen weiteren Einsatz der Feuerwehr am Nachmittag.

VILLACH. Nachdem bereits Sonntagfrüh ein Aufgebot der Feuerwehr zu einer verrauchten Wohnung ausrückten musste, kam es gegen 17 Uhr zu einem weiteren Einsatz. In der Ringmauergasse sorgte offenbar verbranntes Kochgut für Rauchentwicklung. Unter anderem im Einsatz stand die FF Vassach.

Weiterer Einsatz

Bereits gegen 14 Uhr verließ ein 74-jähriger Mann aus Villach seine Wohnung und ließ ein Adventgesteck mit vier Kerzen brennend und unbeaufsichtigt zurück. Das Adventgesteck begann zu brennen und löste den Brandmeldealarm aus. Nachbarn verständigten die Polizei. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatte der 74-jährige Wohnungsinhaber den Brand bereits gelöscht.