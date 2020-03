Aufgrund der von der Bundesregierung angekündigten Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus, die auch das Land Kärnten zum Handeln zwingt, werden in der Stadt Villach nun ebenfalls Maßnahmen getroffen.

VILLACH. Ein entsprechender Erlass der Bundesregierung liegt zwar noch nicht vor, aber man rechnet nun jederzeit damit. Die Stadt Villach verkündet via Aussendung, dass momentan noch keine Informationen dazu vorliegen, die es rechtfertigen würden, Veranstaltungen von Dritten gemäß Epidemiegesetz absagen zu können oder zu müssen. Das könnte sich jedoch ändern.

Stadt Villach sagt Events ab

Die Stadt Villach selbst sagt alle Veranstaltungen bis Ende März ab oder verschiebt sie. Bürgermeister Günther Albel bittet Drittanbieter, den heute angekündigten Erlass und die darin ausgesprochenen Empfehlungen des Bundes vorausschauend einzuhalten. Auch in den Villacher Volkshäusern sind alle mittleren und größeren Events abgesagt, ebenso die Veranstaltung "Gesund Fasten" des Stadtmarketings.

Weitere Maßnahmen

Der Zutritt zur Markthalle wird beschränkt. Es wird darauf geachtet, dass sich nicht mehr als 100 Personen gleichzeitig in der Markthalle befinden.

Der Parteienverkehr im Rathaus bleibt uneingeschränkt aufrecht.

Bei Schulen und Kindergärten wartet man auf österreichweit einheitliche Regelungen, sie bleiben momentan offen.

Albel: "Ruhe bewahren"

Der Bürgermeister appelliert an die Bevölkerung, Ruhe zu bewahren: "Es handeltsich dabei um vorbeugende Maßnahmen seitens des Bundes, die eine

Ausbreitung des Coronavirus eindämmen sollen. Wir haben in Kärnten nach

derzeitigem Stand bisher einen bestätigten Fall, in Villach bisher keinen einzigen.

Geben wir aufeinander acht, gemeinsam werden wir diese Situation bewältigen."

