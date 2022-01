Irene Hochstetter-Lackner (SPÖ) wechselt als stellvertretende Direktorin in die Arbeiterkammer Kärnten. Sie tritt demnach als Erste Vizebürgermeisterin Villachs zurück, bleibt der Stadt aber als Gemeinderätin und stellvertretende Klubobfrau der SPÖ erhalten.

VILLACH. Irene Hochstetter-Lackner in einem Statement: „Ich habe die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sehr gerne mitgestaltet." Wer Hochstetter-Lackner nachfolgt, wird in den kommenden Tagen geklärt. Hochstetter-Lackner wurde im November 2019 als Erste Vizebürgermeisterin angelobt. Sie folgte damals auf Petra Oberrauner, die als Abgeordnete in den Nationalrat wechselte.