Das alte Jahr vergangen ist,

das neue Jahr beginnt.

Wir danken Gott zu dieser Frist,

wohl uns, dass wir noch sind!

Wir seh'n aufs alte Jahr zurück

und haben neuen Mut:

Ein neues Jahr, ein neues Glück!

Die Zeit ist immer gut!

Ja, keine Zeit war jemals schlecht,

in jeder lebet fort.

Gefühl für Wahrheit, Ehr' und Recht

und für ein freies Wort.

Hinweg mit allem Weh und Ach!

Hinweg mit allem Leid!

Wir selbst sind Glück und Ungemach,

wir selber sind die Zeit!

Und machen wir uns froh und gut,

ist froh und gut die Zeit.

Und gibt uns Kraft und frohen Mut

bei jedem neuen Leid.

Und was einmal die Zeit gebracht,

das nimmt sie wieder hin -

drum haben wir bei Tag und Nacht

auch immer frohen Sinn.

Und weil die Zeit nur vorwärts will,

so schreiten vorwärts wir;

die Zeit gebeugt, nie stehe'n wir still -

wir schreiten fort mit ihr.

ein neues Jahr, ein neues Glück!

Wir ziehen froh hinein,

denn vorwärts, vorwärts1 nie zurück!

Soll unsre Losung sein.

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798 - 1874)