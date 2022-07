Über das bunte und gut besuchte Lernfest am 2.7.2022 in Bad Bleiberg wird noch viel berichtet werden. Durch die Unterstützung und Mitwirkung des Familienwerks wurde es auch zu einem tollen Fest für die ganze Familie. Der großartige Zauberer Magic Chrisss, der Puppenspieler Andreas Ulbrich und die Märchenerzählerin Yvonne Knaus sorgten abseits von Hupfburg und co. für hochwertiges Kinderprogramm. Beim Stand des Familienwerks gab es Buttons und Luftballone und eine Fülle von Informationen. Auch das ist ein wichtiger Beitrag für ein gelingendes Lernfest. Wir freuen uns auf das nächste Fest am 9. Juli 2022 von 13-18 Uhr im Gemeinschaftshaus Feistritz an der Drau!