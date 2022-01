ES WAR EINMAL:



Heute habe ich wieder einmal in meinen Bilderarchiv geblättert. Dabei bin ich auf eine Serie von Bildern aus dem Jahre 2015 gestossen. Man nannte dieses Ereignis "DRAUSCHIFFFAHRT".

Ja, es gab "damals" ein Schiff, das zum Vergnügen der Leute auf der Drau fuhr. Man stieg beim Congreß-Center ein, nahm gemütlich Platz, bei Schönwetter, auf dem Oberdeck und schipperte dann mit dem Schiff, einen freundlichen Kapitän samt gut gelaunter Mannschaft auf dem Fluß hin und her. Zuerst ging es stromaufwärts, unter der Stadtbücke hindurch.

Mit einem lauten Ton von einem Horn wurde bei der Vorbeifahrt, der Labestand an der Draulände begrüßt. Noch ein Stück bis zur Bahnbrücke hoch, dann wurde gewendet und die Fahrt ging stromabwärts. Man konnte die Landschaft jetzt von Bord aus geniessen, aber auch dabei ein gut gekühltes Glas Bier, Limonade und andere Getränke trinken. Es gab auch Kleinigkeiten, warm und kalt, die man zum Verzehr bestellen und geniessen konnte.

Es war die Flussfahrt der Villacher aber auch die Stadtbesucher kamen gerne an Bord. Es gab verschiedene Haltestationen wo man die Fahrt unterbrechen oder zur Weiterfahrt ein und aus steigen konnte. Nach etwa 2.5 Stunden auf dem Schiff endete die Reise wieder am Anlegesteg beim Congress-Center. Heute ist es still auf dem Draufluß, kein Schiff zieht mehr seine Bahn. Leider ist eine Attraktion zu Grabe getragen worden. Das aber war alles vor diesen Zeiten, die wie jetzt über uns ergehen lassen müssen. Es werden die Worte niemals wieder am Anlegesteg zu hören sein: "WILLKOMMEN AN BORD, WIR WÜNSCHEN IHNEN EINE GUTE REISE"! Es bleibt nur die Erinnerung! "SCHIFF AHOI"!