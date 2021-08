ES WIRD ENDLICH ETWAS!

Nach jahrelangem Versprechen und Stillstand, ist die Verwirklichung im Gange. Rascher Abriss der alten Bausubstanz und Aushub der Grube, für die Neugestaltung, geht es vorwärts. Man kann die ersten Kellereinheiten schon klar erkennen. der Fortschritt ist nicht mehr auf zu halten. Drei gewaltige Kräne sind dabei sehr hilfreich, um die Fertigteile, Baumaterialien, Stahlteile und sonstiges Material, an Ort und Stelle zu bringen, wo die Arbeiter dieses benötigen. Eine große Anzahl von Facharbeitern und Helfern sind damit zu Gange, dieses Material fachgerecht zu verarbeiten. Bald wird die Kellerdecke fertig sein und das Gebäude beginnt in die Höhe zu wachsen. Natürlich dauert dieses Vorhaben noch eine geraume Zeit, bis man es bewundern kann. Dann aber ist die Lücke in der Bahnhofstrasse geschlossen und die Stadt sieht wieder etwas freundlicher aus. Wenn alles so wird, wie es die Bilder an den großen Wänden zeigen und versprechen, ja dann kann man sagen: "GUT DING, HAT LANGE GEBRAUCHT, ABER ES IST VOLLBRACHT"! VILLACH, wird dann eine freundliche, lachende Stadt sein. Gut Mut, es wird schon klappen!