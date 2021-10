Das Erntedankfest ist ein fröhliches und ausgelassenes Tanzfest,

an dem die Landleute mit ihren Erntehelfern

nach langer Zeit angestrengter Arbeit einmal ausgiebig feiern.

An diesem Festtag wird in der Kirche ein Dankgebet gesprochen.

Saat, Wachstum und Ernte wiederholen sich in jedem Jahr,

und doch kann die Ernte verschieden ausfallen:

gut, mittelmäßig oder schlecht - es hängt immer von der Witterung ab.

Zeitig am Morgen riecht die Luft erdig nach dem nahenden Herbst

mit nur milchigen Sonnenstrahlen;

die fallenden Winde sind schon zum Frösteln kalt

und treiben das bunte Herbstlaub lustiges vor sich her.

Selten sind die Tage geworden, an denen die Sonne die langen Schatten kreiert.



Der Ertrag, den die Ernte bringt, liegt nicht in der Hand des Menschen.

Der Schöpfer kann den Hagel schicken, der das reife Korn zu Boden drückt,

aber auch die Sonne, den Regen und den Wind - die es fruchtbar machen.

Deshalb sollten wir am Erntedankfest Rückschau halten auf das,

was das Bauernjahr uns brachte.

Früchte und Beeren reifen teils noch am Strauch,

Gärten und Felder sind wieder leer,

und auch die Rüben- Kohl- und Rebenernte wird bald zu Ende gehen.

So legen wir am Erntedank Kornähren, Mais, Bohnen, Gurken, Kürbisse,

Äpfel, Kraut- und Kohlköpfe und sonstige Früchte und Gemüsearten,

sowie die ganze Blumenpracht der herbstlichen Vorgärten

in der Kirche vor den Altar.

All diese vielen Früchte und Blumen sind nur ein kleiner Teil dessen,

was der Himmel uns schenkte!

Ich wünsche Euch Allen ein fröhliches Erntedankfest;

mit lieben Grüßen Hildegard