Neues Studienprogramm an der FH Kärnten. „Digital Tax & Accounting“ bietet Studien und Praxis-Chance in Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzleien.



VILLACH. Die School of Management der Fachhochschule Kärnten reagiert auf das große Interesse der Praxis und ermöglicht bereits im Wintersemester 2020/21 den Studienstart des neuen Bachelor-Studienprogramms „Digital Tax & Accounting“.Der Studienzweig ist ein innovatives Studienangebot zur Qualifizierung in einem Kernbereich der Wirtschaft, das kooperativ mit der Akademie sowie der Kammer der Steuerberater & Wirtschaftsprüfer entwickelt wurde.

Das Besondere daran ist, dass Studierende die Möglichkeit bekommen gleich von Beginn an neben dem Studium in einer Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzlei zu arbeiten. Detaillierte Infos & Bewerbung: fh-kaernten.at

