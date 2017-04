Die Geschichte vom hässlichen Entlein

AT

VILLACH. Das Cassiopeia Theater zeigt am Mittwoch, 26. April um 10 Uhr und um 16 Uhr das Musikmärchen für Kinder ab 7 Jahren nach Hans Christian Andersen im Business Center (ehemaliges Parkhotel).



„Ich bin auch wer, ich kann auch was!“, macht sich „das hässliche Entlein“ singend Mut. Mit sechs großen Tierfiguren, einer Tuchfigur und Wollpuppen spielt Claudia Hann die Geschichte vom Entlein, das aus dem Entenhof flieht, weil es so anders ist. Auf verschiedenen Stationen seiner Wanderung durch die Welt lernt es die Schönheiten und Gefahren des Lebens im Wechsel der Jahreszeiten kennen und an ihnen zu wachsen.



Eintrittspreis: EUR 9,- (ab 10 Personen EUR 4,50/Person)



Weitere Informationen: www.cassiopeia-buehne.de