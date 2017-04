Auf geht's zur Walpurgisnacht ...

30.04.2017, 18:51 Uhr

die reiten auf drei Blitzen.Sie tragen Kleider, gelb und grün,und lassen Funken spritzen.Sie essen Salz und Ziegenhaarbeim tollen Hexentreiben.So geht's schon an die tausend Jahr.So wird es immer bleiben.Die Walpurgisnacht hat ihren Namen von der alten Äbtissin Walburga,deren Namenstag wir am 1. Mai feiern.Sie kam im achten Jahrhundert mit ihren Brüdern aus Englandnach Deutschland und tat viel Gutes und vollbrachte sogar Wunder.Aber ihre guten Taten weckten den Neid der Mächte der Finsternis.So schickte der Teufel die Hexen aus,um die arme Walburga zu verfolgen. Jedes Jahr in der Walpurgisnachtist es wieder so weit, dass die alten Strauchbesen der Hexen durch die Luft fegen.Ganz klar ist es wohl nicht, wie so ein handgebundener Besen fliegen kann;das spielt freilich auch keine Rolle.

Pünktlich um Mitternacht sind sie auf dem Blocksberg versammelt.("Blocks, Brocken, Klotz" - ist heute in erster Linie eine andere Bezeichnungfür eine Erhebung; ein Berg)Dort treffen sie sich mit viel Getöse, mit Donner und Blitz;und selbst der Dichter Goethe hat ihr wildes Hexentreiben in Versen beschrieben,und wenn der Morgen graut, ist aller Spuk und Zauber vorbei.Wer es nicht so genau nimmt, kann das Hexentreibenauch als den letzten Kampf der bösen Wintermächte deuten.Früher wurden in der Walpurgisnacht auf dem Lande Dämonenfeste abgehalten.Feuer wurden angezündet, um die ein närrischer Mummenschanzvon Kobolden und Hexen stattfand.Die Hexen zu dem Brocken ziehn.Die Stoppel ist gelb, die Saat ist grün,dort sammelt sich der große Hauf.Herr Urian sitzt oben auf.So geht es über Stein und Stock,es farzt die Hexe, es stinkt der Bock.Text aus dem Buch: "Mit Kindern durch das ganze Jahr"