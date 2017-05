Ein Lebkuchenherz für Mama

14.05.2017, 14:05 Uhr

Die WOCHE Villach und Dr. Oetker luden zum Lebkuchenherzenverzieren ein.

Daniel Klier

VILLACH (mw). Mit viel Liebe und Geduld wurden am Freitag am Rathausplatz 150 unter der Aufsicht von Freiwilligen vom Hilfswerk, Lebkuchenherzen von Kindern wunderschön verziert um sie am Sonntag ihrer Mama zu schenken und gleichzeitig ein Wochenede mit einem Beetle Cabrio, zur Verfügung gestellt von Drive Wiegele, zu gewinnen. Auch Dr. Oetker Österreich Geschäftsführer, WOCHE Villach Geschäftsstellenleiterundvom Stadtmarketing schauten den Kindern über die Schulter.