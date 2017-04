Aus für Stadtmarketing: Neue "Supergesellschaft" soll Villach beleben

20.04.2017, 07:39 Uhr

Neue Gesellschaftsstruktur für Altstadt. Einkaufszentrum Atrio ist nicht mehr an Bord. Die ersten Details der Änderung im WOCHE-Exklusivbericht.

Neue Super-Gesellschaft

VILLACH (kofi). Die Gerüchte gab es schon länger, nun geht es ans Eingemachte: Das "Stadtmarketing" (STAMA), verantwortlich für Bewerbung und Events in der Villacher Innenstadt, wird es in dieser Form nicht mehr lange geben.Die Weichen für eine umfassende und überfällige Entrümpelung der Organisationsstruktur wurden zuletzt bei der Sitzung des STAMA-Aufsichtsrates gestellt.Die WOCHE hat aus dem innersten Kreis folgende Details erfahren: Gleich drei Einheiten aus dem Magistratsumfeld sollen zusammengefasst werden. Aus STAMA, der Altstadtmärkte GmbH (sie veranstaltet zum Beispiel den Advent oder den großen Krampuslauf) und dem für Jungunternehmer spannende "Co-Quartier" soll eine gemeinsame Gesellschaft werden, die "Villacher Altstadtservice GmbH".

Atrio nicht mehr dabei



Albel hält sich bedeckt

Suche nach Geschäftsfläche



Koordinierte Feste

Dem Vernehmen nach soll das Einkaufszentrum Atrio, das am STAMA mit fünf Prozent beteiligt ist, nicht mehr mit im Boot sein. Immer wieder hatte es Kritik daran gegeben, dass das Atrio, ein starker Konkurrent für die Innenstadt, im STAMA vertreten ist (lesen Sie hier ein Interview mit Atrio-Geschäftsführer Richard Oswald) Spannend auch: Aktives Standortmarketing, also das offensive Bemühen, frische Geschäfte in die Stadt zu bekommen, soll Auftrag der neuen Gesellschaft sein (beim STAMA ist dies nicht der Fall).Bürgermeister Günther Albel bestätigt auf Anfrage die WOCHE-Informationen, will aber keine Details nennen, da die nötigen Beschlüsse noch fehlen. Auch zu personellen Fragen – wird Gerhard Angerer Geschäftsführer der neuen Einheit? – will Albel nichts sagen. Nur so viel: "Die neue Struktur soll die Altstadt weiterentwickeln."Für die künftige Super-Gesellschaft wird derzeit ein Standort gesucht. Dem Vernehmen nach ist die ehemalige Creditanstalt am Hans-Gasser-Platz eine Option. In einem weiteren Schritt der Bündelung von Kräften soll dort auch die Tourismusregion um Georg Overs einziehen, die jahrelang dezentral in St. Ruprecht untergebracht war.Zusätzlich sollen alle öffentlichen Einheiten, die in Villach Veranstaltungen organisieren, mit der neuen GmbH eng zusammenarbeiten. Derzeit ist es ja so, dass die Sportabteilung (Stadthalle), die Kulturabteilung, das STAMA und die touristischen Verbände Feste abhalten. Künftig soll es auch einen gemeinsamen Veranstaltungskalender geben, der öffentlich einsehbar sein wird.