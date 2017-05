POLIZEI-REPORT: Die Villach-Meldungen von heute, Samstag

06.05.2017, 21:08 Uhr

Ein Mann (47) aus Velden verschaffte sich durch Aufdrücken der Terrassentüre Zutritt zur Wohnung seiner geschiedenen Gattin in Lind ob Velden. Als sich die Frau ihm in den Weg stellte, verletzte er sie leicht. Zudem bedrohte er sie. Der Mann wurde von der Polizei weggewiesen, er wird angezeigt.Ein 43-jähriger Mann und seine 43-jährige Gattin, beide aus Villach, waren heute mit ihren Mountainbikes von Faak am See Richtung Villach unterwegs. Als der Mann seine Geschwindigkeit reduzierte, fuhr ihm die Frau, vermutlich aus Unachtsamkeit, auf. Beide kamen zu Sturz. Der Mann wurde leicht, die Frau schwerer verletzt. Sie wurde ins LKH Villach eingeliefert.

Ein 15-Jähriger kam heute in Fresach mit seinem Mofa zu Sturz. Er dürfte in einem Kreuzungsbereich zu stark gebremst haben, als ihm ein Auto entgegen kam. Der junge Mann erlitt Verletzungen und wurde in das LKH Villach eingeliefert.Eine 68-jährige Frau aus Velden ist heute mit ihrem Auto in Velden aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Sie stieß gegen eine Baumgruppe. Die Mitfahrerin, eine 96-jährige Frau, klagte über Schmerzen im Brustbereich und wurde in das UKH Klagenfurt gebracht. Am PKW entstand Totalschaden.Unbekannte Täter brachen in den Verkaufsraum eines Geschäftes in St. Jakob/Rosental ein. Im Verkaufsraum schnitten sie mit einem Winkelschleifer einen Tresor auf und stahlen Bargeld in noch unbekannter Höhe.