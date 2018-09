07.09.2018, 15:12 Uhr

Die Villacher Autorin Angelika Stallhofer veröffentlicht ihren ersten Roman.

STALLHOFER: Unser Sicherheitsbedürfnis hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Ich wollte einen Roman schreiben, in dem es darum geht. Und um die Frage, was Freiheit bedeutet und welche Macht die Kunst - besonders die Literatur - heute noch hat.Meine Hauptfigur ist Werbetexter. Für einen Auftrag zieht er in ein Smart Home. Dieses Haus ist eine kleine Festung, ausgestattet mit 33 Augen - also 33 Kameras - wie es im Roman heißt, und sämtliche Geräte darin sind smart. Solche Häuser - Häuser mit Gehirnen, könnte man sagen - sind bereits weit verbreitet, das ist nahe an der Realität, ja. Der Roman spielt aber ein wenig in der Zukunft: Auch einen smarten Spiegel gibt es, der mit ihm spricht.Zwischen der ersten Idee und dem fertigen Buch liegen zwei Jahre. In dieser Zeit habe ich allerdings auch viel Lyrik und kürzere Texte geschrieben.Ja. Schon als Kind hat mich unsere Sprache sehr fasziniert. Manchmal habe ich sogar versucht, eine eigene Sprache, neue Wörter zu erfinden. In Gedichten mache ich das teilweise immer noch.Schriftstellerin zu sein ist mein momentaner Beruf.Ich kann mir keine erfüllendere Tätigkeit vorstellen, auch wenn sie manchmal sehr fordert.Ich freue mich erst einmal über das fertige Buch. Es ist mein erster Roman und bis dorthin ist es immer ein langer Weg. Auch auf meine Lesungen aus dem Buchfreue ich mich sehr. Und was danach kommt - ich bin gespannt.Ja, ich sammle schon seit einer Weile Notizen für meinen zweiten Roman.Vorher plane ich allerdings, meinen ersten Lyrikband zu veröffentlichen.