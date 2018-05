Stollenwanderweg in Bad Bleiberg

01.05.2018, 22:18 Uhr

Der Weg ist schön, waldig, teilweise bisserl steinig oder wurzelig, aber wirklich perfekt und vorbildhaft markiert, selten so viele Hinweistaferln gesehen. Sehr sehr viele Informationstafeln mit tollen Texten und Bildern. Die Heilige Barbara haben wir "getroffen" und in manchen Stollen hineingeblickt, eiskalte Luft kam uns entgegen bzw. in ein paar offene Stollen die wenigen Meter reingegangen, die eben dafür geeignet waren.Schön wars, mal was ganz anderes........