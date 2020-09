Landeshauptmann Thomas Stelzer verleiht Bundesauszeichnung an ORF-Moderator und Friedenslicht-Initiator.

SCHÖRFLING. Für sein Engagement als ORF-Moderator und Friedenslicht-Initiator wurde Günther Hartl von Landeshauptmann Thomas Stelzer mit dem goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet. Der Schörflinger arbeitete 35 Jahre für das ORF-Landesstudio in Linz. Neben seiner Tätigkeit als „Chef vom Dienst Fernsehen“ leitete Hartl mehr als 20 Jahre federführend die Aktion „ORF-Friedenslicht aus Bethlehem“. Auch für die Aktion „Licht ins Dunkel“ war er mehrere Jahre lang hauptverantwortlich.

„Günther Hartl hat durch sein Engagement maßgeblich dazu beigetragen, dass das Symbol des Friedens mittlerweile jedes Jahr zu Weihnachten in alle Welt verteilt wird. Er hat vorgelebt, was Menschsein und was Engagement für die Mitmenschen bedeutet. Dafür möchte ich mich ausdrücklich bedanken“, so Stelzer.