Feuerwehren des Bezirkes Vöcklabruck auch in Corona Zeiten gefordert

Die Feuerwehren des Bezirkes Vöcklabruck sind auch in Corona-Zeiten sehr gefordert. Zum einen unterstützen sie mit Logistikarbeiten die behördlichen Einsatzstäbe mit bisher 1120 Mannstunden. Bei der Corona-Test-Drive-In Station wurden bisher bei 117 Einsätze mit 762 Mannstunden aufgewendet.

Neben den Corona Unterstützungsmaßnahmen haben auch zahlreiche Elementarereignisse die Feuerwehren gefordert.



Bei einem Unwettereinsatz mit Starkregen im Mondseeland vom 28.06.2020 auf den 29.06.2020 wurden 113 Einsätze mit 707 Mannstunden abgearbeitet.

Am 10.07.2020 kam es im Bezirk Vöcklabruck zu 98 Sturmeinsätzen, welche mit insgesamt 930 Mannstunden abgearbeitet wurden.

Sehr fordernd waren die Einsätze welche durch das Hagelunwetter am 28.07.2020 über die Gemeinden Frankenburg, Ampflwang, Zell am Pettenfirst, Ottnang am Hausruck und Manning entstanden sind. Zeitgleich musste am 28.07.2020 ein Brand eines Bauernhofes in Attersee mit 9 Feuerwehren und 160 Einsatzkräften bekämpft werden. Besonders aufwendig war der Einsatz durch das Hagelunwetter in Ottnang am Hausruck bei einem Gewerbebetrieb wo die Dachfläche von ca. 7500 m² abgedeckt werden musste. In den 144 Einsätzen wurden 2520 Mannstunden aufgewendet.

Anfang August kam es nach starkem Regen am 04.08.2020 noch zu 16 Einsätzen, wobei eine Hangrutschung in Weyregg am Attersee abgearbeitet werden musste.

Insgesamt wurden im ersten Halbjahr 2020, 2024 Einsätze durch die Feuerwehren des Bezirkes Vöcklabruck abgearbeitet.