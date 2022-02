Bezirkshauptmann Johannes Beer & sein Team berichten über das vergangene Jahr und seine Aufgaben.

BEZIRK VÖCKLABRUCK. Das Coronajahr 2021 wird dem Team der Bezirkshauptmannschaft (BH) Vöcklabruck wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Neben dem "Alltagsgeschäft" sorgte die Pandemie heuer nochmals mehr für große Herausforderungen. "Auch in diesem Jahr galt es nicht nur zu verwalten, sondern auch Wirkung zum Wohl unserer Bürger erzielen. Gerade 2021 waren wieder vor allem Gesundheit, soziale und allgemeine Sicherheit, Zivil- und Katastrophenschutz prioritäre Aufgaben", erzählt Bezirkshauptmann Johannes Beer. Um dies alles zu bewältigen, stellte die BH im vergangen Jahr 40 neue Arbeitskräfte ein. Insgesamt arbeiten rund 220 MitarbeiterInnen bei der Behörde. 80 Prozent davon sind weiblich und 47,5 Prozent sind teilzeitbeschäftigt. Fast 35.000 Quarantänebescheide wurden 2021 von der BH ausgestellt und zu den Höhepunkten der Pandemie wurden rund um das Contact-Tracing bis zu 10.000 Telefonate innerhalb von nur 24 Stunden durchgeführt.

Mehr Betretungsverbote

Auch abseits von Corona gab es für das Team der Bezirksverwaltung genug zu tun. So wurden etwa 15.079 Reisedokumente und 6.985 Führerscheine ausgestellt. Im Gegensatz dazu mussten 590 Lenker 2021 ihren Schein abgeben. Die Verkehrsstrafdelikte gingen leicht auf 141.423 (2020: 144.547) zurück. Eine traurige Zunahme gab es im Bereich der häuslichen Gewalt. Wegweisungen und Betretungsverboten stiegen von 119 (2020) auf 141. "Die Vernetzung zwischen Polizei, Behörden und Hilfsorganisationen wird in diesem Bereich aber immer besser", so Beer. 2021 war auch ein Jahr der Unternehmer: Mit 1.402 neuen Gewerbeanmeldungen wagten 100 Personen mehr als im Vorjahr den Schritt in die Selbstständigkeit.

Den vollständigen Bericht der BH finden Sie online unter www.land-oberoesterreich.gv.at/214990.htm.