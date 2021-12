Gemüsekiste spendet 500 Euro für Fynn

Nicole Harringer setzt auf Regionalität – beim Unternehmen und bei der Spende.

TIMELKAM. "Die Salzkammergut Gemüsekiste ist gelebte Regionalität", sagt Nicole Harringer (l.), die das Unternehmen im Jänner von ihren Eltern Renate und Heinz Zauner übernimmt. "Deshalb war es für uns ganz klar, unsere Spende an das BezirksRundSchau-Christkind zu übergeben, denn es unterstützt Familien in unserem nächsten Umfeld, das Geld kommt genau dort an, wo es gebraucht wird." Kürzlich überreichte Harringer einen Scheck über 500 Euro an Linda Schneider, Verkaufsassistentin bei der BezirksRundSchau Vöcklabruck. Das Geld kommt Fynn Eichmeir (7) aus Vöcklabruck zugute, der an einem seltenen Gendefekt leidet.