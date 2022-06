In the highlands of Timelkam in Obergallaberg, the 1st Timelkamer Highland Club will host the 15th Timelkamer Highland Games on June 24 and 25:

TIMELKAM. Zum 15. Mal veranstaltet der 1. Timelkamer Highland-Club am 24. und 25. Juni 2022 in Obergallaberg bei Timelkam die Highland Games. Damen- und Herrenteams (mit je 6 Athleten) messen sich in klassischen Disziplinen wie: Seilziehen, Baumstamm-Werfen oder Fassl-Schmeissen.

Dabei gelten bei den Männern traditionell strenge Bekleidungsvorschriften. Das Tragen einer Unterhose unter dem knielangen Schottenrock ist verboten. Bei einem „Unterhosenverdacht“ müssen die betroffenen Teams dem Publikum ihre Hintern präsentieren. Wird eine verbotene Unterhose entdeckt, wird sie an Ort und Stelle verbrannt.

Bei den Damenteams gibt es keine derartige Regel. Die Schottenröcke der Damen sind üblicherweise auch kürzer oder länger als jene der Männer.

Trainiert wird am Freitag, 24.Juni, ab 18 Uhr. Die 15. Timelkamer Highland Games beginnen am Samstag, 25. Juni um 10 Uhr mit dem Einmarsch der Teams.

Infos: https://www.1thc.net/