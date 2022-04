OBERREGAU. Bislang unbekannte Täter rissen in der Nacht auf den Ostermontag, 18. April 2022, im Ortsgebiet Oberregau mehrere Leitpflöcke aus oder brachen sie ab. Weiters stahlen sie das Hinweisschild zur sogenannten "Vituskirche" in Oberregau und in der Ortschaft Schönberg ein Sackgasse-Hinweisschild. Eine am Tatort bei der Vituskirche zurückgebliebene Rohrzange wurde sichergestellt.

