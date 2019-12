Schlaraffen feiern Weihnacht

Das Weihnachtsfest heißt bei den Schlaraffen Uhubaumfest, der Christbaum ist daher der Uhubaum und das Weihnachtslied der Schlaraffen ist das Uhubaumlied.

Am 16. Tag im Christmond (=Dezember) war es wieder soweit, die Burg erstrahlte im festlichen Glanz, die Tische dekoriert und unter dem Uhubaum warteten die Wichtelgeschenke auf die Uhubrüder.

Auch beim Männerbund Schlaraffia gilt das Fest als Familienfest, daher waren auch die Frauen (=Burgfrauen) eingeladen. Es kamen auch Besucher aus 7 anderen Schlaraffenreichen, somit waren an diesem Abend 80 Teilnehmer anwesend.

Schon bei der Begrüßung wurden die Burgfrauen mit einem süßen Präsent bedacht.

Eine schmackhafte Atzung, durch den Küchenmeister und Helfern aus dem Reich serviert, stand am Beginn des Uhubaumfestes. Heuer wieder mit dabei ein Chor der Schlaraffen. Profane Weihnachtslieder, Ansprachen, Grußbotschaften, Absingen des Uhubaumliedes, Entzündung der Kerzen am Uhubaum und Austeilen der Wichtelgeschenke bildeten den Festteil.

Natürlich durfte das traditionelle Lied „Stille Nacht, Heilige Nacht“ nicht fehlen.

Die Fechsungen (so bezeichnen die Schlaraffen ihre Vorträge) von musikalisch bis heiter gereimt, dazu Vorträge in Prosa und humorvolle Anekdoten ließen den stimmungsvollen Abend sehr kurzweilig erscheinen.