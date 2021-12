Nach langen Vorbereitungen wurde noch vor Weihnachten eine Kapelle in der Redlhamer Ortschaft Tuffeltsham erfolgreich mit einem Kran an einen neuen Standort versetzt.

REDLHAM. Vor 30 Jahren hat die Dorfgemeinschaft der Redlhamer Ortschaft Tuffeltsham eine Kapelle, die der Hl. Familie geweiht ist, auf Privatgrund errichtet. Da der Besitzer auf diesem Grundstück nunmehr ein Eigenheim errichten will, wäre die Kapelle völlig zugebaut worden und somit nicht mehr in Erscheinung getreten. Also begann man zu überlegen, ob und wie das beliebte Kleindenkmal versetzt werden könnte. Es folgten zahlreiche Gespräche mit den Nachbarn, einem Statiker, mit Bautechnikern, einem Kernbohrer und zuletzt musste hinsichtlich der Kostenübernahme auch noch ein Gemeinderatsbeschluss her.

Vor der Versetzung wurde die Kapelle schließlich rundherum freigebaggert, das Betonfundament durchgeschnitten und eine massive Trägerkonstruktion aus Stahl passgenau angefertigt.

Applaus von den Schaulustigen

Ganz nach Drehbuch verlief dann am 20. Dezember das Umheben der Dorfkapelle – bereits am Vormittag wurden die Stahlträger unter der Kapelle montiert. Pünktlich um 13 Uhr - nach dem Segen durch den Attnanger Pfarrer Alois Freudenthaler - wurde dann die etwa 20 Tonnen schwere Kapelle mit einem Kran vom alten Standort 50 Meter westwärts auf das neue, exakt vorbereitete Fundament gehoben. Alles verlief völlig reibungslos, wovon sich an die 100 Schaulustigen überzeugen konnten und abschließend das geglückte Manöver der Fachleute mit heftigem Applaus bedachten. Durch eine Symbiose aus fachspezifischem Können und der Kraft moderner Technik hat nun die Dorfkapelle in Tuffeltsham ein neues Zuhause gefunden!

"Ein großes Danke gebührt allen Beteiligten: der Firma Hofmann, dem Statiker, dem Kernbohrer Klaus Übleis, dem könnenden Kolli Kran, den Mitarbeitern des Bauhofes und vor allem dem guten Geist Toni Niedermayr sowie dem Grundbesitzer Martin Racher", heißt es dazu aus dem Gemeindeamt.