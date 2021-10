PÖNDORF. Ein 43-Jähriger aus dem Bezirk Braunau fuhr gestern, 8. Oktober 2021, gegen 11 Uhr mit seinem Auto auf der Wiener Straße B1 aus Richtung Straßwalchen kommend Richtung Frankenmarkt. Dabei dürfte er den Wagen eines 22-jährigen deutschen Staatsbürgers, der auf B1 im Gemeindegebiet von Pöndorf angehalten hatte, um auf einem Pannenplatz umzudrehen, übersehen haben. Der 43-Jährige wollte nach links ausweichen, stieß dabei jedoch frontal gegen einen entgegenkommenden Kastenwagen, gelenkt von einem 46-Jährigen aus dem Bezirk Braunau, sowie gegen das Heck des Auto des 22-Jährigen. Durch die Wucht des Anpralles wurde der Wagen des Deutschen in die angrenzende Wiese geschleudert. Der Kastenwagen stieß aufgrund des Aufpralls gegen das Heck eines weiteren stehenden Autos, in dem sich eine 56-jährige deutsche Staatsbürgerin befand. Ihr Wagen wurde in Folge auf die Fahrbahn der B1 geschleudert und kam dort zu stehen.

Mehrere verletzte

Der 43-Jährige, der 46-Jährige, der 22-Jährige und die im Fahrzeug mitfahrende 21-Jährige wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und in das Krankenhaus Vöcklabruck eingeliefert. Die 56-Jährige und ihre im Fahrzeug mitfahrende 15-jährige Tochter wurden leicht verletzt und suchten einen Arzt auf. Die Fahrbahn der B1 war für ungefähr eine Stunde gesperrt.

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Neben den Polizeiinspektionen Frankenmarkt und Seewalchen, dem Rote Kreuz Frankenmarkt, St. Georgen im Attergau und Straßwalchen, dem Notarztteam sowie dem Gemeindearzt von Pöndorf waren bei diesem Unfall die Feuerwehren Pöndorf, Haberpoint und Straßwalchen im Einsatz. Die Kameraden aus Pöndorf banden die ausgelaufenen Betriebsmittel, reinigten die stark verschmutze Fahrbahn von den Trümmerteilen und unterstützten das Abschleppunternehmen bei der Bergung der beschädigten Fahrzeuge. Die Feuerwehr Haberpoint regelte den Verkehr während des Einsatzes. I