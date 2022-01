Ein Unfall in Vöcklamarkt forderte am 10. Jänner einen Verletzten.

VÖCKLAMARKT. Ein 44-Jähriger Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr am 10. Jänner um 13.50 Uhr mit seinem Pkw auf der Trenauer Gemeindestraße in Richtung Vöcklamarkt. Im Gemeindegebiet von Vöcklamarkt kam das Auto in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die stark ansteigende Fahrbahnböschung. "Der Pkw überschlug sich und kam am Dach auf der Fahrbahn zum Liegen. Der 44-Jährige wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden", berichtet die Polizei. Der 44-Jährige wurde nach dem Unfall von der Rettung ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert.