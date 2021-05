Zwei junge Musikerinnen räumten erste Preise ab

Sie durften beim Bundeswettbewerb Prima la Musica dabei sein.

BEZIRK. Beim Bundeswettbewerb Prima la Musica, der Ende Mai in Salzburg stattfand, waren auch Musikschülerinnen aus dem Bezirk Vöcklabruck erfolgreich. Qualifiziert hatten sie sich beim Landeswettbewerb. Valerie Lemke von der Landesmusikschule St. Georgen konnte mit der Blockflöte in der Altersgruppe I einen 1. Preis erreichen. Vorbereitet wurde sie von ihrer Lehrerin Giuliana Casagrande, begleitet wurde sie von Keiko Hattori am Cembalo und ihrer Schwester Rosalie am Cello.

3. Preis für "Saitenwind"

Der gleiche Erfolg gelang Elene Latsabidze, Schülerin von Petra Rebien an der LMS Frankenmarkt. Sie wurde von Petra Ritter (Cembalo) und Severin Wallinger-Preiss (Cello) begleitet. Rosalie und Severin wurden von Andrea Muscas (LMS Seewalchen bzw. Frankenmarkt) auf dem Cello vorbereitet. Als Ensemble „Saitenwind“ errangen Valerie und Rosalie Lemke in der Kategorie Kammermusik für Streichinstrumente mit dem 3. Preis ebenfalls einen schönen Erfolg. In dieser Konstellation wurde Valerie von ihrer Lehrerin Heidi Eidenberger auf der Violine gecoacht.