Weiterbilden und dabei Gutes tun! Unter diesem Motto stand der Vortrag „Gestärkt den Herausforderungen des Alltags begegnen“ der „Frauen in der ÖVP Vöcklabruck“.

VÖCKLABRUCK. Anstatt eines Eintrittes wurden freiwillige Spenden für das "Quartier 16" der Franziskanerinnen entgegengenommen und somit Frauen in schwierigen Situationen unterstützt. Um das Projekt "Quartier 16" zu realisieren und nachhaltig betreiben zu können, wird finanzielle Unterstützung benötigt. Die Frauen in der OÖVP machten dies mit freiwilligen Spenden für einen Impulsvortrag mit der selbstständigen Trainerin, Mediatorin und Landwirtin Gabriele Höfler zum Thema „Gestärkt den Herausforderungen des Alltags begegnen“. Referentin Gabriele Höfler unterstützTe die Aktion der ÖVP-Frauen durch den unentgeltlichen Vortrag. Somit konnte an "Quartier-16"-Projektleiterin Sr. Ida Vorel die 'Summe von 500 Euro übergeben werden.

Hilfe in herausfordernden Zeiten

„Es ist gerade für Frauen wichtig, in diesen herausfordernden Zeiten gegenüber den täglichen Herausforderungen des Alltags zu bestehen,“ sagt die Bezirksobfrau der Frauen in der OÖVP, Conny Manhartsgruber. Spendeninitiatorin Landtagsabgeordnete Elisabeth Gneißl ergänzt: „Im Vortrag von Gabriele Höfler haben wir praxisgerechte Tipps und Inputs bekommen, wie wir unsere innere Kraft stärken können. Mit der Spende an das ,Quartier 16’ können wir zudem Frauen, die es nicht leicht haben im Leben, helfen.“

Die Franziskanerinnen sind eine wichtige Stütze für Frauen in schwierigen und auf dem ersten Blick aussichtslos erscheinenden Situationen. Um Frauen in diesen herausfordernden Zeiten zu unterstützen, zu begleiten und ihnen Zeit und Raum zur Neuorientierung zu geben, wurde das "Quartier 16" mit fünf Zimmern, zwei kleinen Wohnungen sowie Gemeinschaftsräumen errichtet.