Immer wieder ermöglicht das Schul-Hilfs-Projekt der Dr.-Karl-Köttl-Schule St. Georgen/Attg. Jugendlichen aus ärmsten Familien eine Lehre oder eine weitere Schulbildung. Diesmal handelt es sich um Leticia, ein Waisenkind aus dem Projektdorf Ngeleka. Leticia wurde auf Grund ihrer guten Lernerfolge nach Abschluss der „secondary education“ zum Besuch des nächst höheren Bildungsweges ausgewählt.

So einfach wie bei uns ist das allerdings nicht, denn um zu ihrer neuen Schule zu gelangen, sitzt sie 12 Std. 47 min im Bus – insgesamt 896 km! Diese Ausbildung wird in Tansania als „ADVANCED SECONDARY EDUCATION“ bezeichnet. Nach 5 Monaten und dem Abschluss des „1st term“ wird sie dann zum ersten Mal in ihr Dorf zu ihrem Onkel zurück kommen und erste Ferien verbringen. Der Abschluss der Ausbildung wird sie zum Studium auf einer Universität berechtigen.

Gerne können auch Sie Kindern aus ärmsten Familien in Tansania eine Lehre oder Schulausbildung ermöglichen. Laufende Projekte wie den geplanten Bau einer Geburtenstation können Sie mit einer einmaligen Spende oder auch nur 33 Cent pro Tag (10 Euro/Monat) unterstützen, indem Sie bei Ihrer Bank einen Abbuchungsauftrag einrichten.

Schulprojekt Tansania: IBAN AT31 3452 3800 0000 3590

Alle Projekte finden Sie auf der Website: www.tumaini.at

Für Anfragen und Infos: m.hagler@eduhi.at