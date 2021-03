Eindrucksvoll: Zweifacher Titelträger gab im Einzelbewerb insgesamt nur sechs Games ab.

ATZBACH, PITZENBERG. Gabriel Niedermayr (Union Raiffeisen Atzbach) gewann bei den Tennis-Staatsmeisterschaften in Oberpullendorf (Burgenland) sowohl den Einzel- als auch den Doppelbewerb in der Altersklasse U-12. Und das in eindrucksvoller Manier: Im Einzel gab der Topgesetzte insgesamt nur sechs Games ab. Seinen Finalgegner, den Burgenländer Anton Kahlig, bezwang er mit 6:1 und 6:2.

Auch die Doppelkonkurrenz des Hallenturniers dominierte Gabriel. Mit seinem steirischen Partner Felix Raser verlor der Pitzenberger nur neun Games – die zwei Spiele beim 6:1 und 6:1 im Finale über Paul Schindler/Filip Palatinus mit eingerechnet. In seiner Heimatgemeinde bereiteten ihm Vereins- und Gemeindevertreter aus Atzbach und Pitzenberg einen würdigen Empfang.