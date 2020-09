Union Geboltskirchen vs. Union Bruckmühl 0 : 5

Reserve 3 : 5



In der neuen Gruppeneinteilung dieses Coronajahres sind weitgehend alle Hausruckclubs in der 2. Klasse West zusammengefasst. Daher jagt ein Derby das andere.

Bei dem Hausruckderby Geboltskirchen Bruckmühl ist die Hausruckkammlinie die Gemeinde-u. Bezirksgrenze. Früher waren die Gemeinden Ottnang und Geboltskirchen durch Kohlestollen verbunden. Heute gibt es andere Gemeinsamkeiten. Altbürgermeister Kastner stammt aus Ottnang und aktuell, der neue Trainer der Geboltskirchner Herbert Haslinger ist ein Union Bruckmühler.

Bruckmühl braucht nach der 4. Runde endlich einen Sieg um wieder einmal nach langer Durststrecke in die Tabellenmitte vorzustossen und der deutsche Neo Trainer Marcus Esser endlich ein Erfolgserlebnis für seine Arbeit mit der Union.

Geboltskirchen nach der letzten hohe 0:9 Niederlage wieder Motivation für die nächsten Spiele.

Der Gastgeber Geboltskirchen legt zu Beginn gleich einmal ordentlich Tempo vor. Aber in der 8. Minute klopft Bruckmühl an der gegnerischen Latte an und ab da wendet sich das Blatt. Zugute kommt auch ein Elfmeter, denn Rene Haslinger sovuverän in der 19. Minute zum 0:1 verwandelt. Bruckmühl kommt immer mehr ins Spiel und Johannes König schiesst in der 27. Minute zum 0:2 ein. Dem noch nicht genug, wieder ein Foulelfmeter, Rene Haslinger verwandelt wieder zum 0:3 in der 39. Minute. Der Reigen geht noch weiter, 0:4 durch Martin Bachmayr kurz vor der Pause.

Mit diesem schönen Polster geht es in die Halbzeit, Trainer Esser ist noch skeptisch, aber nach der Pause gibt es noch zur Krönung ein Spitzentor als Draufgabe. Simon Birner in der 52. Minute in einem Sololauf zum 0:5.

Trainer Haslinger wechselt noch verzweifelt 3 Mann aus, aber Bruckmühl ist weiterhin hoch überlegen und es wären ohne weiteres noch einige Chancen verwertbar gewesen.