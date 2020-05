Union-Yacht-Club soll Titelkämpfe 2020 bei der 15. Zipfer Trophy austragen.

ATTERSEE. Der Union-Yacht-Club Attersee (UYCAs) wurde kurzfristig eingeladen, die Soling-Europameisterschaft auszutragen. Sie war ursprünglich für die Warnemünder Woche (D) im Juli geplant, die wegen der Corona-Pandemie aber bereits im März abgesagt wurde. Der Präsident der ISA (International Soling Class Association) hat daraufhin beim UYCAs angefragt, ob die EM 2020 im Rahmen der Zipfer Trophy ausgesegelt werden kann. Der UYCAs ist einer der wenigen Clubs, die so ein Großereignis innerhalb weniger Monate organisieren kann. Die Vorbereitungen dafür haben bereits begonnen.

Eine Ehre für den UYCAs

„Wir fühlen uns durch diesen Auftrag sehr geehrt“, so Veranstaltungsleiter Ludwig Beurle. „Wir würden uns freuen, wenn wir die Soling-Segler von 19. bis 23. August im UYCAs nun auch wirklich begrüßen dürfen. Denn Voraussetzung dafür ist, dass die Veranstaltung auch stattfinden darf. Im Moment arbeiten wir in Ungewissheit, wie fast alle im Sport", so Beurle. "Da Segeln ein Freiluftsport ist, in dem die Mannschaften immer mindestens zwei Meter voneinander getrennt sind, haben wir große Hoffnung, dass die Vorschriften für Segeln entsprechend angepasst werden. Bleibt nur mehr die Frage nach der Reisefreiheit.“

Die Soling ist ein sportliches Kielboot für die Besatzung von maximal drei Personen. Zur Europameisterschaft werden 30 bis 40 Boote erwartet.