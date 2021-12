Viele Unternehmen im Bezirk kamen gut durch das Wirtschaftsjahr 2021. Heuer stehen große Investitionen an.

BEZIRK VÖCKLABRUCK. Trotz Pandemie und der Lockdowns verzeichnete im Bezirk Vöcklabruck die Mehrheit der Betriebe ein deutliches Wirtschaftswachstum. „Die meisten Unternehmen konnten sich vom Corona-Schock heuer schneller erholen als erwartet. Wir rechnen mit einem durchschnittlichen Wachstum von mehr als vier Prozent“, berichtet WKO-Bezirksstellenobmann Stephan Preishuber. Die vergangenen Wochen vor Weihnachten haben die Prognosen zwar noch einmal deutlich gebremst, über das gesamte Jahr gesehen könne die Wirtschaft insgesamt aber zufrieden sein. Vor allem für die Industrie- und Baubranche verlief 2021 erfolgreich.

Gute Prognosen für 2022

Für 2022 rechnet das Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO mit einem deutlichen Wirtschaftswachstum. „Hohe Auftragsbestände und positive Produktionserwartungen dominieren weiterhin die Industrie und die Produktionsbetriebe“, sagt Preishuber. Auch die vielen Unternehmen rund um die Automobil- und Mobilitätsbranche im Bezirk Vöcklabruck, die seit fast zwei Jahren teils sehr schwierige Bedingungen hatten, sollten 2022 wieder langsam zum Vorkrisenniveau zurückfinden können. Schwierigkeiten, die die Unternehmen wohl noch im kommenden Jahr beschäftigen werden, sind die derzeitigen Lieferengpässe sowie die steigenden Rohstoffpreise. Ein Dauerbrenner bleibt auch der Mangel an Fachkräften und Lehrlingen. Ende des Jahres 2021 fehlen im Bezirk mehr als 2.500 Arbeitskräfte und 400 Lehrlinge. „Dieser Trend wird sich leider fortsetzen“, so Josef Renner, Leiter der WKO Vöcklabruck.

Investitionen in die Zukunft

Bei einigen Unternehmen im Bezirk stehen 2022 große Investitionen an. Zwei davon sind FN Neuhofer, Hersteller von Zubehör für Boden, Wand und Decke aus Zell am Moos, sowie der Elektronik-Spezialist Abatec aus Regau. Abatec befindet sich seit März 2021 zu 100 Prozent im Besitz der Pierer Industrie AG. Dies bescherte dem Unternehmen einen massiven Wachstumsschub. 2019 lag der Umsatz noch bei 26 Millionen Euro, 2021 wurden es fast 45. E-Mobilität, Steuerungen für nachhaltige Heizsysteme und der Bereich Smart-Home sind drei der größten Zukunftsfelder für Abatec. "Um in diesen Bereichen bestens aufgestellt zu sein, leiten wir gerade den nächsten großen Erweiterungsschritt in Regau ein", erzählt Vorstandschef Hannes Haunschmid. In den kommenden zwei Jahren soll das Werk um fünf Millionen Euro ausgebaut werden. Mit diesen Investitionen entstehen bis Ende 2023 50 neue Jobs. FN Neuhofer ist ebenfalls auf Wachstumskurs und hat kürzlich die größte Investition in der 370-jährigen Firmengeschichte getätigt. Auf einer Gesamtfläche von 14.550m² werden neue Lager- und Produktionshallen sowie ein mehrstöckiges Bürogebäude errichtet. Bereits Anfang des Jahres sollen die Bauarbeiten abgeschlossen werden.

Job Week: Betriebe hautnah erleben :

Fachkräfte- und Lehrlingsmangel sind für die Betriebe im Bezirk Vöcklabruck neben der Corona-Pandemie momentan die größten Sorgenkinder. Die Wirtschaftskammer hat eine innovative Idee entwickelt, um Jugendliche, Arbeitnehmer und Betriebe zusammenzubringen: Von 28. März bis 2. April 2022 findet zum ersten Mal die "OÖ Job Week" statt. „In dieser Woche treffen sich Arbeitgeber und Arbeits- sowie Ausbildungssuchende dort, wo es wichtig ist – am zukünftigen Arbeitsplatz“, so Vöcklabrucks WKO-Bezirksobmann Stephan Preishuber.

Näheres: www.jobweek.at