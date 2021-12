Graspointner-Lehrling holt Top-Platzierung beim Bundeswettbewerb



MONDSEE. Toller Erfolg für Bernhard Durchner: Der Lehrling der Mondseer Firma Graspointner Robert GmbH belegte beim diesjährigen Bundeslehrlingswettbewerb der Installations- und Gebäudetechniker in Bregenz den zweiten Platz. Solche Erfolge sind auch Beweis für die hervorragende Ausbildung des Berufsnachwuchses in den heimischen Betrieben. Auch Gold ging nach Oberösterreich: Manuel Gaisberger vom Lehrbetrieb Forstenlechner Installationstechnik GmbH in Perg konnte den Berufswettkampf für sich entscheiden.

Hohe Qualität gefordert

Zum Beweis ihres Könnens mussten die Teilnehmer nach einem vorgegebenen Plan eine Kalt- und Warmwasser-Kupferinstallation, eine Kaltwasserleitung aus verzinktem Stahlrohr, eine Gasleitung mit schwarzem Stahlrohr und ein Kunststoff-Abflusssystem in der Zeit von zwölf Stunden abliefern. Dabei kamen alle Arbeitstechniken wie Weich- und Hartlöten, Schweißen sowie Warm- und Kaltbiegen zur Anwendung. Kriterien für die Beurteilung durch die Juroren waren unter anderem die Maßhaltigkeit, die Qualität der Ausführung, der Materialverbrauch sowie die Dichtheit der Leitungen.