Evakuierungsübung in der Schule

13.10.2017, 19:11 Uhr

Am Freitag Vormittag führte die Freiwilligeturnusmässig wieder eine Übung in der Volksschule durch, mit der primären Ausrichtung auf eine rasche und ruhige Abwicklung der Räumung der Schule und hier speziell des oberen Stockwerkes über einen geeigneten Fluchtweg.Ernstfallannahme : Brand in der Küche im Untergeschoss mit starker Rauchentwicklung bis ins Stiegenhaus.Ausrückung der Feuerwehr mit schwerem Atemschutz, Brandbekämpfung, Rauchverdrängung mit Lüfter, Evakuierung der Klassen im Erdgeschosses direkt auf den Sammelplatz.Räumung der oberen Klassen über einen improvisierten Fluchtweg aus einem Fenster auf das Flachdach der Turnhalle und über eine Leiter auf sicheren Boden.

Nachbesprechung mit den 75 Kindern und den Lehrerinnen der Schule durch Direktor OSRmit Kommandant HBI, Übungsleiter BI Ing.und Schulwart. Auch Bürgermeisterkonnte sich von den Wahlvorbereitungen losreißen und spendierte eine Jause für die Kameraden der Feuerwehr.Bleibt zu hoffen, dass ein derartiger Einsatz nie notwendig sein wird. Jedenfalls den Kindern hats offensichtlich gefallen und Spass gemacht und der oder die eine oder andere wird vielleicht auch einmal später der Feuerwehrjugend angehören.