Drei Stockerlplätze für Steinbacher Bierschmiede

19.10.2017, 20:56 Uhr

Die kleine Handwerksbrauerei aus Steinbach am Attersee feierte dabei einen ihrer bisher größten Erfolge, da sie mit zweimal Silber und einmal Bronze zu den erfolgreichsten Brauereien in Österreich zählte. Die Bierschmiede holte mit „Funkenflug“ und „Hammer“ jeweils den Vizestaatsmeistertitel und mit dem Naturparkbier „Werkstück“ zusätzlich noch Bronze. Bierschmied Mario Scheckenberger konnte es kaum fassen: „Es ist einfach unbeschreiblich, wenn so enorm viel Zeit, Energie und Leidenschaft, die man in eine Sache steckt, dann derartig belohnt wird. Das macht mich fast sprachlos.“ Der diesjähriger Honigbock „Funkenflug“, mittlerweile zweifacher Vizestaatsmeister, darf am 4. November aus dem Fass: Beim Bockbieranstich gibt‘s tolle Musik und leckere Schmankerl.