Gerhard Polt und die Wellbrüder in Bad Ischl

13.05.2017, 20:44 Uhr

Zusammen mit den Well Brüdern,Christoph und Michael Well (Biermösl Blosn) haben mit ihrem Bruder Karl Well (Guglhupfa) die neue Formation „Well-Brüder aus’m Biermoos“ gegründet. Die drei "Jungs"der Großfamilie Well nehmen in bewährter Biermösl-Tradition das politische Geschehen in Bayern und dem Rest der Welt aufs Korn. Unter Zuhilfenahme unzähliger Instrumente wurde der Abend im Konzerthaus Bad Ischl für alle Besucher unvergesslich und ein echt bayrischer Gaudi mit vielen Kritikpunkten mit Wiedererkennungswert ,es wurde geplattelt,gejodelt und getanzt und natürlich herzhaft gelacht-ein absolutes kaberettistisches Glanzstück,das noch lange in Erinnerung bleibtZum Schluss signierte Gerhard Polt noch alle Bücher und CD `s seiner Fans.