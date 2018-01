Kekse, Kuchen und Geld für die Notschlafstelle

10.01.2018, 16:13 Uhr

Gute Töne in der Kellerbühne

In seinem Projekt „Gute Töne zur Weihnachtszeit” ließ das Ensemble „Le Voci Dolci & Friends“ bereits im siebten Jahr in Folge seine Musik unentgeltlich erklingen – wieder in Kooperation mit der Kellerbühne Puchheim. 2.092 Euro kamen an Spenden für die Aktion „Ein Bett für den Winter“ des Vereines Sozialzentrum zusammen. Obfrau Waltraud Schobermayr bedankte sich für die tolle Initiative, die großzügigen Spenden und den stimmungsvollen Abend. „Wir helfen mit dem Spendengeld den Bewohnern der Notschlafstelle der Wohnungslosenhilfe Mosaik beim Wiedereinstieg in die eigene Wohnung."