Beschattung im Vöcklabrucker Parkbad – Gespräche mit dem Betreiber erfolgreich

26.04.2018, 16:41 Uhr

Vöcklabruck : Freizeitpark |

VÖCKLABRUCK. Der Freizeitpark Vöcklabruck bietet ein tolles Freizeitangebot für Familien. ÖVP Gemeinderätin Pia Kastner und ÖVP Gemeinderat Elias Schlager berichten über erfolgreiche Gespräche mit der Kultur und Freizeit GmbH zu einer wichtigen Ergänzung: Eine fix installierte Beschattung im Bereich des Kinderbeckens. Damit ist es der ÖVP gelungen eine Bürgeranregung umzusetzen.

„Den Besuchern im Vöcklabrucker Freibad wird mit Sicherheit nicht langweilig“, so Elias Gavino-Schlager, Mitglied des Ausschuss für Generationen und Personal. Er weiß auch: „Neben 6.500 m² Grünfläche zur Entspannung, findet sich hier ein Sprungturm, eine Wasserrutsche, ein Grillplatz und ein Beachvolleyballplatz und bald hoffentlich auch eine guter Sonnenschutz für die Kleinsten.“ Die engagierte Gemeinderätin Pia Kastner ergänzt: „Die Gespräche mit dem Betreiber der Kultur und Freizeit GmbH hatten ein klares Ziel: Eine fest montierte Beschattung beim Planschbecken noch für diesen Sommer zu realisieren.“ Die beiden Gemeinderäte haben sich nach einer Bürgeranregung für dieses Thema stark gemacht.

Kinder und Kleinkinder sind in Bezug auf Sonnenschutz im besonderen Maße schutzbedürftig. Bewusstseinsarbeit in diesem Bereich leistete ein kürzlich abgehaltener Vortrag der Gesunden Gemeinde Vöcklabruck. Die Kultur und Freizeit GmbH investiert in eine entsprechende Beschattung beim Becken für die Kleinsten.