33. Internationale Attnanger Spitz-Meile 2017

30.04.2017, 22:34 Uhr

Nach einem frischen Nachmittag im Attnanger Meilodrom am Rathausplatz stellte sich zum Meilenstart perfektes Meilenwetter ein

Jakob Holusa und Andreas Vojta ließen den Afrikanern (ein Athlet aus Ruanda, 3 Keniaten) dieses Mal keine Chance:





Der Sieger Jakob Holusa aus Tschechien stellte mit 4:06,21 min. einen neuen Streckenrekord auf der 3-Runden Meile auf und holte sich seine zweite Meilenlok nach 2011 ab.Zweiter hinter dem Halleneuropameister von 2015 wurde Andreas Vojta (NÖ), er blieb mit 4:08min ebenfalls erstmals unter 4:10min. und lieferte sich mit John Edward Ashcroft (England) ein Fotofinish um den 2. Platz.Die beiden trennten im Ziel nur eine Hundertstelsekunde! Vojta war nach seinem bisher sechsten Meilenstart in Folge überglücklich über seinen tollen Saisonstart auf der Mittelstrecke. Andreas Vojta "Ich hätte zwar auch gerne gewonnen, bin aber mit meiner Leistung mehr als happy" Besonders angetan war er vom Attnanger Publikum, welches ihn auf den letzten Metern mit frenetischem Applaus auf Rang zwei nach vorne peitschte.

SiegerInnen Attnanger Sparkasse Stadtlauf und gleichzeitig auch LandesmeisterInnen über 10km:Frauen:1. Bernadette Schuster (SK VOEST/35:36min.) , sie lief sogar um 17 Sekunden schneller als vor einer Woche bei der 10km Staatsmeisterschaft im Rahmen des Wien Marathon, wo sie Dritte wurde.2. Verena Pachlatko (LAC Amateure Steyr/37:01min.)3. Jasmin Zweimüller (LAG Genböck Haus Ried/39:15min.)Männer:1. Christian Kresnik (LAC Amateure Steyr/31:36min.)2. Endris Seid (LCAV Jodl packaging/31:40min.)3. Manfred Steger (LC Sicking/32:24min.)Insgesamt waren bei allen Bewerben mehr als 500 Teilnehmer am Start. Die Attnanger Meile 2017 war wieder ein Lauffest für die ganze Familie: Vom Kindergartenkind (laufend oder beim Bobby-Car-Rennen am Start), den Kinder- und Jugendläufen, den Staffelläufern und den internationalen Elite-Läufern - für jeden war etwas dabei. Und der Attnanger Sparkassen-Stadtlauf war zugleich auch der Startschuss zum 4-Städte-Grand-Prix: nächste Station ist der Gmundner 5000er am 19. Mai, dann geht's nach Laakirchen (24. Mai). Das Finale steigt am 9. Juni in Vöcklabruck (Start und Ziel am Stadtplatz).Weitere Infos, alle Ergebnisse und weitere Fotos auf der Homepage des Veranstalterclubs LCAV Jodl packaging: www.lcav-jodl.atFotos: huemerfoto@gmail.com