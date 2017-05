Holusa gewinnt schnelle Meile

03.05.2017, 16:37 Uhr

Andreas Vojta jubelte über Platz zwei beim Attnanger Klassiker

ATTNANG-PUCHHEIM. Eine fulminante 33. Attnanger Meile bekamen die begeisterten Zuschauer im "Meilodrom" zu sehen. Auf dem schwierigen 3-Runden-Parcours wurde noch nie so schnell gelaufen. Der Tscheche Jakob Holusa, 1500-m-Halleneuropameister 2015 und Meilensieger 2011, konnte sich im Finish absetzen. Die Mitfavoriten Andreas Vojta (2.) aus Österreich und John Ashcroft (3., England) fighteten gegen Gergely Kiss (4., Ungarn) und Philipp William (5., England) verbissen um die weiteren Podestplätze. Vojta – zum sechsten Mal hintereinander in Attnang-Puchheim – hätte zwar auch gerne gewonnen, war aber mit seiner Leistung hochzufrieden. Besonders angetan war er vom Attnanger Publikum, das ihn auf den letzten Metern mit frenetischem Applaus unterstützte.Der Stadtlauf, gleichzeitig auch Landesmeisterschaft im 10-km-Straßenlauf, sah zwei neue Sieger: Bernadette Schuster (SK Voest, 35:36 min.) und Christian Kresnik (LAC Amateure Steyr, 31:36 min.). Endris Seid (2., 31:40 min.) mit Saisonbestleistung und Laura Croll (5., 39:58min), beide vom LCAV Jodl packaging, waren die besten Lokalmatadore. U-18-Landesmeister über fünf Kilometer wurde Paul Seyringer (Gampern), gefolgt von David Fellner und Florian Pohn (beide LCAV).Alle Ergebnisse unter: www.lcav-jodl.at . Mehr Bilder aufDie 10-kmSiegerstaffeten zeichneten sich auch durch originelle Namen aus: „Achtung links sprengt Kommando“ (Männer), „Rotes Kreuz Attnang“ (Mixed) und die "First Ladies 4D" (Frauen). Das Trio der Feuerwehr Badstuben 1 aus Frankenburg eroberte nach dem dritten Sieg in Folge den heißbegehrten Wanderpokal bei der Feuerwehrstaffelmeile. Die Rekordzeit von Holusa verfehlten sie jedoch deutlich.