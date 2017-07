Jetzt geht’s um Punkte

20.07.2017, 11:48 Uhr

Nach einem 7:0-Kantersieg im ÖFB-Cup startet Vöcklamarkt in die neue Regionalliga-Saison.

Löffler dürfte ausfallen

"Das wird ein anderes Spiel"

Drei Punkte zum Start

VÖCKLAMARKT. In eindrucksvoller Manier schaffte die UVB Vöcklamarkt den Wiederaufstieg in die Regionalliga Mitte. Die Generalprobe für den Meisterschaftsstart am Freitag, 21. Juli, gegen Austria Klagenfurt ist hervorragend gelungen. In der ersten Runde des Uniqa ÖFB-Cups schoss die Elf von Trainer Jürgen Schatas in der Vorwoche den Tiroler Regionalligisten SV Wörgl mit 7:0 regelrecht aus dem Stadion.Der Sieg der Vöcklamarkter hätte aufgrund zahlreicher weiterer Chancen durchaus auch zweistellig ausfallen können. Damit machte die UVB-Elf auch Werbung für das kommende Heimspiel. Einziger Wermutstropfen: Thomas Löffler wurde verletzt ausgewechselt. Er laboriert an einer Muskelverhärtung im Oberschenkel. "Zu 95 Prozent wird er gegen Austria Klagenfurt nicht spielen können", rechnete Schatas zu Beginn der Woche nicht mit einem Einsatz der Mannschaftsstütze. Seinen ersten Bewerbsspiel-Einsatz im UVB-Dress hatte Neuerwerbung Oliver Holzinger.Auch Trainer Schatas lobt das gute Spiel seiner Jungs, die sich nach nur zweieinhalb Wochen intensiver Vorbereitung frisch und spritzig präsentiert hätten. Gleichzeitig warnt er jedoch davor, dass man die Cup-Partie überbewertet. "Wörgl war nicht unbedingt der richtige Maßstab. Einige Stammspieler haben gefehlt", so der UVB-Coach. Gegen Austria Klagenfurt rechnet er auf jeden Fall mit einer stärkeren Gegenwehr."Das wird ein völlig anderes Spiel. Klagenfurt hat sich gut verstärkt und dürfte heuer einiges vorhaben." Dennoch: Das Ziel im ersten Match der Saison sind drei Punkte. "Und da wär ich schon mit einem 1:0 zufrieden", betont der Trainer. Anpfiff im Vöcklamarkter Black Crevice Stadion ist am Freitag, 21. Juli, um 19 Uhr.