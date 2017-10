King of the Lake: Preidler stellt neue Bestzeit auf

05.10.2017, 10:31 Uhr

Im Einzelzeitfahren konnte sich die Deutsche Adelheid Schütz mit einer Zeit von 1:08:30,41 vor Astrid Magnet (1:09:20,35) und Lokalmatadorin Barbara Mayer (1:09:23,53) zum vierten Mal zur „Queen of the Lake" küren. "King of the Lake" wurde der Salzburger Johannes Hirschbichler (58:45,84). Auf Platz zwei landete Tommaso Donei, Dritter wurde Christoph Strasser. Junioren-Staatsmeister Tobias Bayer aus Straß holte sich bei seinem Heimrennen in 1:04:07,09 den Sieg im U-20-Einzelzeitfahren.