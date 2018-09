Rad-Trio bei der WM in Innsbruck

19.09.2018, 23:00 Uhr

Michael Gogl & Lukas Pöstlberger bei WM-Straßenrennen. Tobias Bayer greift im Team-Zeitfahren an.

BEZIRK. Mit starker regionaler Beteiligung findet vom 22. bis 30. September die Rad-Weltmeisterschaft in Innsbruck statt: Michael Gogl (24) aus Wolfsegg und der gebürtige Schwanenstädter Lukas Pöstlberger (26) sind fix für das Straßenrennen nominiert. Tobias Bayer (18) aus Straß im Attergau ist erster U-23-Ersatzfahrer.Wie Gogl (Trek-Segafredo) und Pöstlberger (Bora-hansgrohe) startet der Youngster aber in seinem Tirol Cycling Team beim Mannschaftszeitfahren. Bayer kommt übrigens als frischgebackener U-23-Gesamtsieger der Rad-Bundesliga nach Tirol.

"Ich bin glücklich über die Nominierung", so Gogl. Österreich habe derzeit viele starke Fahrer, da sei es nicht so einfach, ins WM-Team zu kommen. Gogl, Pöstlberger & Co. sollen in erster Linie Team-Kapitän Patrick Konrad unterstützen, einen Spitzenplatz für Österreich einzufahren.