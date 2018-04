"Schwauna" empfängt Mondsee zum Derby

25.04.2018, 20:53 Uhr

Nach dem 1.-Mitte-West-Derby steigt jetzt das Landesliga-Bezirksduell Schwanenstadt gegen Mondsee.

SCS sinnt auf Revanche

Oberwang gewinnt 6:1

BEZIRK. Im einzigen Derby der 1. Liga Mitte-West setzte sich der ATSV Rüstorf klar mit 5:0 gegen den ASV Niederthalheim durch. Auch in der Landesliga West ist der Bezirk Vöcklabruck nur mit zwei Klubs vertreten: Am Freitag, 27. April, 19.30 Uhr, steigt das Duell zwischen dem SC Schwanenstadt 08 (7.) und der Union Mondsee (3.).Im Herbst hatte Aufsteiger Mondsee mit 3:1 die Oberhand behalten. Die neuformierte SCS-Mannschaft unter Neo-Trainer Karl Meister hofft auf eine Revanche im eigenen Stadion. Die Schwanenstädter Generalprobe ging jedoch daneben: 1:2 in Vorchdorf. Mit einem Erfolgserlebnis geht die Elf von Trainer Christoph Mamoser in das Bezirksduell: Mondsee feierte zuletzt einen 3:0-Sieg gegen Schalchen.In der Bezirksliga Süd schob sich der SK Kammer nach dem 6:1 bei den ATSV Stadl-Paura Juniors auf Platz zwei vor. Nichts wurde es allerdings mit der erhofften Frankenburger Schützenhilfe: Zur Pause lag der TSV bei Tabellenführer Bad Wimsbach noch 2:1 voran, am Ende hieß es 4:2 für Wimsbach.Überaus spannend bleibt es in der 2. Liga Süd. In der 15. Runde besiegte der Tabellenzweite Oberwang die Gäste aus Pinsdorf mit 6:1. Zur Pause waren die Pinsdorfer noch mit 1:0 in Führung gelegen. Mit einem Spiel und zwei Zählern weniger liefern die Oberwanger dem aktuellen Tabellenführer Neukirchen/Altmünster einen heißen Fight um den Meistertitel. Zum direkten Aufeinandertreffen kommt es am 27. Mai.