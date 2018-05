Städte Derby Frauenklasse Mitte/West

01.05.2018, 19:52 Uhr

Nachdem der erste Spieltermin in der Frühjahrsrückrunde wegen Schneefall verlegt werden musste, trafen diesmal bei wesentlich optimaleren Wetterverhältnissen die beiden einzigen Damenfussballteams des Bezirkes in der Liga Mitte/West im Volksbankstadion in Vöcklabruck zum Derbyduell an .Die VBSC Ladies nach einem Match vor 2 Tagen in Peuerbach verletzungsbedingt nicht in stärkster Besetzung, die Schwanenstädter Damen voll motiviert, wenn nicht heute wann dann...So war die erste Halbzeit auch ziemlich ausgeglichen, Angriffe auf beiden Seiten, aber keine Tore.

Jetzt reichts, wirds sich die VB Torjägeringedacht haben und stürmt nach dem Pausenanpfiff gleich nach vorne, ein paar Dribblings und der Ball landet im gegnerischen Netz.Gleich darauf gelingt es ihr nochmal, nach einem Eckball in der 51. Minute spielt sie die gegnerische Abwehr aus und punktet zum 2 : 0.Die Schwanenstädter Ladies geben sich noch nicht geschlagen und mit etwas Glück und Torfraufehler gelingtnach einem Freistoss in der geschätzten 70. Minute das 2 : 1.( Leider keine Spielzeituhr aktiviert)In der ca 85. Minute dann noch das 3 : 1 durchDie für Schwanenstadt in den letzten Minuten eingewechselte Julia Neuhofer, Tochter des langjährigen Trainers in diversen Clubs des Bezirkes Fritz Neuhofer, kann obwohl mit guten Ratschlägen versorgt, das Ruder auch nicht mehr herumreissen.Ist aber auch nicht so tragisch, da sich die Schwanenstädter Ladies ohnehin umstrukturieren wollen und laut Gerüchten ein Orts- bzw. Vereinswechsel bevorsteht. Daher so gesehen das letzte Städteduell.Nichts desto Trotz suchen beide Vereine Nachwuchsspielerinnen, da naturgemäß bei den Mädels ein starke Fluktuation besteht.. Nachwuchs der übernächsten Generation steht auch schon bereit und macht sich schon mit dem Stadionfeeling vertraut.(Foto)