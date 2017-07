Frisch und knackig aus der Gemüsekiste

20.07.2017, 15:00 Uhr

Die Salzkammergut Gemüsekiste wurde für den Preis für Regionalität 2017 nominiert.

TIMELKAM. Die Familie Zauner aus Timelkam beliefert seit zehn Jahren Konsumenten aus dem Salzkammergut mit frischen und heimischen Spezialitäten. Das Gemüse wächst ausschließlich auf heimischem Boden. Es wird naturnah angebaut, umweltbelastende Produktionsmittel werden vermieden. "Wir achten besonders auf die regionale Wertschöpfung und die faire Bezahlung der Produzenten." Kurze Wege bringen die Frische vom Feld auf den Tisch.Rund 50 verschiedene Gemüsesorten werden angeboten. Das Gemüse wird wöchentlich in Kisten vor die Haustüre geliefert. Kunden können drei Größen wählen – so eignet sich die Gemüsekiste für Singles genauso wie für Familien. Die Familie Zauner legt jeder Lieferung einen Rezeptzettel mit Vorschlägen für die gute und schnelle Küche bei. Abwechslung ist also garantiert! Auf Bestellung werden auch andere regionale Produkte, sogenannte Zusatzkisten, geliefert: In den nächsten drei Wochen sind dies Heidelbeeren aus der Region.Die BezirksRundschau verleiht dieses Jahr zum siebten Mal den Preis für Regionalität an heimische Betriebe, Vereine und Organisationen. Wer für Wertschöpfung in der Region sorgt, Nahversorgung und Arbeitsplätze sichert und damit zur Lebensqualität in Oberösterreichs Regionen beiträgt, hat gute Chancen, bei der Abschlussgala am 20. September ausgezeichnet zu werden.sind in neun Kategorien möglich:• Dienstleistung und Handel• Industrie• Handwerk und Gewerbe• Land- und Forstwirtschaft• Vereine, Institutionen undBehörden• Tourismus• Gastronomie• Mobilität underneuerbare Energien• „Junge Ideen“online unter