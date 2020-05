Wirte des Bezirkes haben in den letzten Wochen die nötigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen, mit Umsatzeinbußen wird aber gerechnet.

BEZIRK VÖLKERMARKT. Kommenden Freitag darf die Gastronomie unter strengen Auflagen nach dem wochenlangen Corona-Lockdown wieder aufsperren. Die WOCHE hat bei Gasthaus- und Kaffeehausbetreibern nachgefragt, wie sie sich auf die Wiedereröffnung vorbereitet haben.

Erweiterung der Gastgärten

Ausnahmeregelungen, um Sitzgärten und Terrassen auf öffentlichem Grund zu vergrößern, können bei der Gemeinde beantragt werden. "Wir haben diese Woche einige Ansuchen von Gastronomen positiv erledigt, die aufgrund der derzeitigen Situation und den zu erwartenden Regelungen für die Gastronomie eine Erweiterung ihrer Gastgärten beantragt haben", erklärt Paul Stöckl vom Bauamt der Gemeinde Bleiburg. Ausweitungen der Gastgartenflächen können jedoch immer nur so weit ermöglicht werden, als dass der Straßenverkehr weiterhin ungehindert fließen kann. In der Stadtgemeinde Völkermarkt hat es bisher noch keine Ansuchen um eine Erweiterung der Gastgärten gegeben. "Die Gastgärten am Hauptplatz zu vergrößern wäre derzeit auch sehr schwierig, da wir den Markt vergrößert haben, um die Sicherheitsabstände einhalten zu können", erklärt der Bürgermeister Markus Lakounigg.

Plexiglasscheiben

Oliver Burkhardt, Inhaber der Café-Konditorei Reinhart in Eberndorf, freut sich bereits darauf, am Freitag wieder öffnen zu dürfen. "Wir waren eigentlich schon bereit für die Sommersaison, als der Lockdown kam", so Burkhardt. Unter anderem wurde am Eingang ein Desinfektionsspender angebracht und Plexiglasscheiben zwischen den Tischen eingebaut. "Die Tische bei uns so weit auseinanderzuschieben, dass der nötige Sicherheitsabstand eingehalten werden kann, ist nicht möglich, deshalb haben wir uns für diese Variante entschieden."

Umsatzeinbußen

Auch Stefan Breznik, Inhaber des Brauhauses Breznik in Bleiburg, ist bereit für die Wiedereröffnung. "Die Vorgaben der Regierung werden wir zu 100 Prozent umsetzen. Wir haben den Sitzgarten vergrößert, um so die Sicherheitsabstände einhalten zu können", erklärt Breznik. In den nächsten Wochen rechnet er jedoch mit Umsatzeinbußen und Rückgängen, die Gästezahl betreffend. "Ich denke, dass die Menschen sehr verhalten auf die Öffnung der Gastronomie reagieren werden. Niemand kann von heute auf morgen so tun, als wäre nie etwas gewesen", so Breznik.

Abgesagte Hartl-Konzerte

Reinhard Hartl, Besitzer des Gasthofes Hartl in Neuhaus, musste aufgrund des Veranstaltungsverbotes bereits einige Hartl-Konzerte auf das Jahr 2021 verschieben. "Betroffen davon sind unter anderem das Konzert von Saso Avsenik und seinen Oberkrainern, die ORF-Musiparade und das Konzert der Nockis und von Silvio Samoni", erklärt Hartl. Ob die Hartl-Stadl-Konzerte wie das Had'nfest mit den jungen Fidelen Lavanttalern am 20. September und das Konzert von Nik P. und der Band Meilenstein am 3. Oktober stattfinden können, sei derzeit aber auch noch unklar. "Wir hätten heuer auch das 30-Jahr-Jubiläum des Hartl-Stadls gefeiert. Es trifft uns natürlich sehr, dass das jetzt nicht möglich ist. Auch große Hochzeiten, Feiern und Totenmahle fallen weg, was natürlich auch finanziell zu Buche schlägt." Hartl hofft darauf, die Konzerte im Herbst durchführen zu können. "So könnten wir wenigstens noch ein bisschen was reinholen und es wäre nicht die ganze Konzertsaison verloren", so Reinhard Hartl.